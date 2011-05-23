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‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية

رفع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لإمارة المنطقة، لمحاسبة أحد المعتدين على المنابر والجوامع، بطريقة غير رسمية وقيامه بالخطابة والإمامة بصورة غير نظامية في أحد الجوامع بمحافظة جدة.

ووفقاً للمعلومات كان قد تم توثيق قيام الشخص بهذا العمل وتصوير الخطبة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن رسمي من وزارة الشؤون الإسلامية، مما ترتب على ذلك مخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهه، ومحاسبة كل من يتطاول على المنابر بشكل غير رسمي.

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‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية
سبق

رفع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لإمارة المنطقة، لمحاسبة أحد المعتدين على المنابر والجوامع، بطريقة غير رسمية وقيامه بالخطابة والإمامة بصورة غير نظامية في أحد الجوامع بمحافظة جدة.

ووفقاً للمعلومات كان قد تم توثيق قيام الشخص بهذا العمل وتصوير الخطبة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن رسمي من وزارة الشؤون الإسلامية، مما ترتب على ذلك مخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهه، ومحاسبة كل من يتطاول على المنابر بشكل غير رسمي.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:46 PM

‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
10,207

رفع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لإمارة المنطقة، لمحاسبة أحد المعتدين على المنابر والجوامع، بطريقة غير رسمية وقيامه بالخطابة والإمامة بصورة غير نظامية في أحد الجوامع بمحافظة جدة.

ووفقاً للمعلومات كان قد تم توثيق قيام الشخص بهذا العمل وتصوير الخطبة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن رسمي من وزارة الشؤون الإسلامية، مما ترتب على ذلك مخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهه، ومحاسبة كل من يتطاول على المنابر بشكل غير رسمي.

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