"الهزاني" يزور المعهد الصناعي والكلية التقنية بحوطة بني تميم

تفقد تجهيزات المعامل والورش وأشاد بالتدريب وجهود المنسوبين

زار مدير عام شؤون المدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالعزيز بن زيد الهزاني، اليوم الأحد، المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، وكان في استقباله مدير المنشأة المهندس أحمد الفضل وعدد من مسؤولي الإدارات الإشرافية.

واطلع "الهزاني" خلال زيارته التفقدية على إدارات وأقسام وقاعات التدريب، مشيدًا بما شاهده من انتظام واهتمام بالتدريب والتعليم وتجهيزات المعامل والورش، وأثنى على الإدارة وكافة منسوبي المنشأة، وثمّن لهم جهودهم واهتمامهم وحرصهم على القيام بمهامهم الموكلة لهم بالشكل المطلوب.