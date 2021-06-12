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"شرطة الشرقية" تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرقية" تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
سبق

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:14 PM

"شرطة الشرقية" تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,909

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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