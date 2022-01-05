مستشفى الخرمة يُنفذ تجربة فرضية لانقطاع الأكسجين بـ"الطوارئ"

التجربة كانت ناجحة وكشفت جاهزية قسم الإمداد الطبي والأمن والسلامة

نفذ مستشفى الخرمة العام، صباح اليوم الأربعاء، تجربة فرضية لقياس جاهزية الإمداد الطبي، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة بالمستشفى.

ونفذت الفرضية بشكل مفاجئ، في قسم الطوارئ بالمستشفى، على كيفية التعامل مع انقطاع أجهزة الأكسجين وسرعة التعامل معها من الفرق الطبية والفنية والإسعافية والإدارية.

وذكر لـ"سبق" مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي" أن مستشفى الخرمة العام، قام اليوم بتنفيذ تجربة فرضية كانت ناجحة وكشفت عن جاهزية قسم الإمداد الطبي والأمن والسلامة ولله الحمد.

وزاد بقوله: نقوم بتنفيذ فرضيات دورية على مدار العام وبمتابعة صحة الطائف عن كيفية الاستعداد عند وقوع حالات طارئة وحوادث جماعية وحريق لا سمح الله، ويتم فيها رصد أي ملاحظات لمعالجتها.