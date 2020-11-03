وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-03 تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية. وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:32 AM

مرور جدة يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً قال: سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام





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تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.