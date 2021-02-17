النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيهات من وزير الداخلية.. "الأمن العام" ينهي تأهيل 363 ضابطًا للعمل الأمني

ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5 / 7 / 1442 هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم ( 7 )، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

تأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث تلقى الخريجون تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل، أثنى مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها أن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيهات من وزير الداخلية.. "الأمن العام" ينهي تأهيل 363 ضابطًا للعمل الأمني
سبق

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5 / 7 / 1442 هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم ( 7 )، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

تأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث تلقى الخريجون تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل، أثنى مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها أن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:10 PM

بتوجيهات من وزير الداخلية.. "الأمن العام" ينهي تأهيل 363 ضابطًا للعمل الأمني

ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
11,173

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5 / 7 / 1442 هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم ( 7 )، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

تأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة، حيث تلقى الخريجون تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل، أثنى مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها أن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة