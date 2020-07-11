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تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تسجيل 3058 إصابة جديدة و99 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت تشيلي، أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد وصلت إلى 309274، فيما بلغ عدد الوفيات 6781.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة و99 حالة وفاة أخرى بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة بأنه يوجد حالياً 24440 حالة إصابة نشطة بالفيروس، بينما تماثل 278053 مريضاً للشفاء حتى الآن.

ولا تزال تشيلي تطبّق حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولا تزال حدودها مغلقة.

فيروس كورونا الجديد

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تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد
سبق

أعلنت تشيلي، أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد وصلت إلى 309274، فيما بلغ عدد الوفيات 6781.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة و99 حالة وفاة أخرى بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة بأنه يوجد حالياً 24440 حالة إصابة نشطة بالفيروس، بينما تماثل 278053 مريضاً للشفاء حتى الآن.

ولا تزال تشيلي تطبّق حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولا تزال حدودها مغلقة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:28 AM

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تسجيل 3058 إصابة جديدة و99 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت تشيلي، أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد وصلت إلى 309274، فيما بلغ عدد الوفيات 6781.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3058 حالة إصابة جديدة و99 حالة وفاة أخرى بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة بأنه يوجد حالياً 24440 حالة إصابة نشطة بالفيروس، بينما تماثل 278053 مريضاً للشفاء حتى الآن.

ولا تزال تشيلي تطبّق حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولا تزال حدودها مغلقة.

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