الصين: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا.. اليوم الجمعة

70 شخصاً يخضعون للعلاج بالمستشفيات و414 للعزل

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، مجدّداً عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد، أنه لا يزال هناك 70 شخصاً يخضعون للعلاج بالمستشفيات، وهناك 414 شخصاً يخضعون للعزل لاحتمال إصابتهم بالفيروس.

وسجّلت الصين حتى الآن 4 آلاف و634 حالة وفاة و82 ألفاً و995 إصابة بكورونا.