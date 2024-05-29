النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكرر

"متحدث البلدية": سيتم الصرف غدًا.. وجارٍ معرفة السبب

سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.

وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"سبق" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.

فيما تواصلت "سبق" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكرر
سبق

سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.

وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"سبق" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.

فيما تواصلت "سبق" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:18 AM

موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكرر

"متحدث البلدية": سيتم الصرف غدًا.. وجارٍ معرفة السبب

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
158

سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.

وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"سبق" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.

فيما تواصلت "سبق" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,935
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,189
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,577

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة