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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعًا خلال نوفمبر الماضي

ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين، حيث شمل التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي 11 مشروعاً في 8 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيان له اليوم، أنه خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (شقراء والعيينة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان عنيزة في منطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاريع (الخُبر، حفر الباطن، الأحساء) في المنطقة الشرقية، ومشروع إسكان رفحاء في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان القريات في منطقة الجوف، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض شاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعًا خلال نوفمبر الماضي
سبق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين، حيث شمل التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي 11 مشروعاً في 8 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيان له اليوم، أنه خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (شقراء والعيينة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان عنيزة في منطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاريع (الخُبر، حفر الباطن، الأحساء) في المنطقة الشرقية، ومشروع إسكان رفحاء في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان القريات في منطقة الجوف، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض شاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:07 PM

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 11 مشروعًا خلال نوفمبر الماضي

ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة ضمن جهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين، حيث شمل التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي 11 مشروعاً في 8 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيان له اليوم، أنه خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (شقراء والعيينة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان عنيزة في منطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاريع (الخُبر، حفر الباطن، الأحساء) في المنطقة الشرقية، ومشروع إسكان رفحاء في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروع إسكان القريات في منطقة الجوف، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض شاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

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