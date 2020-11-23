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"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين

مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا للمجموعة

أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا مقبلاً لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.

وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل.. مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش أيضًا الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين
سبق

أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا مقبلاً لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.

وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل.. مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش أيضًا الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:08 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:00 AM

"ترامب" يشكر السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين

مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا للمجموعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للمملكة العربية السعودية على رئاستها قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبديًا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا بوصفها رئيسًا مقبلاً لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت يومَي 21 و22 نوفمبر الجاري في الرياض.

وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل.. مشيرًا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش أيضًا الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيًا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعًا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.

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