النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى على فتاة بحفر الباطن

يأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه صدر أمر النائب العام، بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة؛ للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقًا للمواد (١٣ و١٥) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال المصدر المسؤول: إن النيابة العامة لن تألوَ جهدًا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستطبّق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.