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بوركينافاسو: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة

سجلت بوركينافاسو 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة البوركينية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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بوركينافاسو: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت بوركينافاسو 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة البوركينية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:59 PM

بوركينافاسو: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينافاسو 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة البوركينية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2886 حالة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

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