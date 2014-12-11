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"أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب"

يحد من الرؤية الأفقية وخاصة في طريقي الدمام والقصيم

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.

ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

الرياض القوات الخاصة لأمن الطرق الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب"
سبق

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.

ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:29 AM

"أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب"

يحد من الرؤية الأفقية وخاصة في طريقي الدمام والقصيم

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فهد الغبيوي - الرياض
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نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.

ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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