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"التقاعد" تحثّ العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية

لمساعدتهم في الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر البوابة الإلكترونية www.pension.gov.sa.
وقالت "التقاعد": تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة "تحديث البيانات" والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.
وحثّت المؤسسة كافة عملائها على تحديث بيانتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها "التقاعد" لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وكذلك متابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يُمكّن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تحثّ العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية
سبق

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر البوابة الإلكترونية www.pension.gov.sa.
وقالت "التقاعد": تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة "تحديث البيانات" والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.
وحثّت المؤسسة كافة عملائها على تحديث بيانتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها "التقاعد" لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وكذلك متابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يُمكّن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
02:29 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:30 PM

"التقاعد" تحثّ العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية

لمساعدتهم في الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,698

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم الشخصية عبر البوابة الإلكترونية www.pension.gov.sa.
وقالت "التقاعد": تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة "تحديث البيانات" والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.
وحثّت المؤسسة كافة عملائها على تحديث بيانتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها "التقاعد" لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وكذلك متابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يُمكّن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة.

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