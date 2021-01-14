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ياسر الشهراني هلالي حتى 2025

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، تمديد عقد الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر قبل قليل : أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني، ويمتد عقده لمدة 4 أعوام، حتى 2025.

وجرى التوقيع على عملية التجديد مساء الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وانتقل الشهراني "28 عاماً" إلى الهلال صيف 2012، قادماً من صفوف القادسية، وشارك مع الفريق الأزرق في 241 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 28 هدفاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ياسر الشهراني هلالي حتى 2025
سبق

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، تمديد عقد الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر قبل قليل : أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني، ويمتد عقده لمدة 4 أعوام، حتى 2025.

وجرى التوقيع على عملية التجديد مساء الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وانتقل الشهراني "28 عاماً" إلى الهلال صيف 2012، قادماً من صفوف القادسية، وشارك مع الفريق الأزرق في 241 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 28 هدفاً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
08:30 PM

ياسر الشهراني هلالي حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,411

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، تمديد عقد الظهير الأيسر ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر قبل قليل : أتمت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إجراءات تمديد عقد اللاعب ياسر الشهراني، ويمتد عقده لمدة 4 أعوام، حتى 2025.

وجرى التوقيع على عملية التجديد مساء الخميس في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وانتقل الشهراني "28 عاماً" إلى الهلال صيف 2012، قادماً من صفوف القادسية، وشارك مع الفريق الأزرق في 241 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 28 هدفاً.

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