النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:40 AM

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
444

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة