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حساب المواطن "دفعة أكتوبر".. 1.8 مليار ريال و10.4 مليون مستفيد وتابع

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال

أودع، اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44% موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن "دفعة أكتوبر".. 1.8 مليار ريال و10.4 مليون مستفيد وتابع
سبق

أودع، اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44% موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:29 PM

حساب المواطن "دفعة أكتوبر".. 1.8 مليار ريال و10.4 مليون مستفيد وتابع

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع، اليوم الأحد، برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44% موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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