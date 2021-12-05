5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الصقور

يتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين

شهد اليوم الثامن من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، خمسة أشواط حماسية ومثيرة، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين من فئة "جير شاهين، فرخ وقرناس"، لملَّاك ومحترفين سعوديين، في مسابقة الملواح "الدعو 400 متر"، لتسفر النتائج عن فوز عشرة صقور في كل شوط من أشواط السباق، وهي الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن؛ حيث تُحتسَب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وتنافس المشاركون في اليوم الثامن للمهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، في ملهم "شمال مدينة الرياض"، عبر 5 أشواط؛ كان الشوط الأول لفئة "جير شاهين فرخ" محترفين، فاز فيه الصقر "ضواي" للصقار أمين الملاح بالمركز الأول، قاطعًا مسافة السباق في زمن قدره 17 ثانية، و594 جزءاً من الثانية، فيما فاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار عبدالهادي المطيري، بصقرَيه "المميز"، و"رولكس" بفارق زمني قدره 0.386 جزء من الثانية.

وفي الشوط الثاني "جير شاهين قرناس محترفين"، حقق الصقر "مذخور" للصقار مسفر الدوسري المركز الأول في زمن قدره 16.9873 ثانية، وفاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار أمين الملاح بصقريه: الصقر "أصايل" و"قيقا" في زمن قدره 17.1281 ثانية، وبفارق زمني 0.619 جزء من الثانية.

وفي فئة "جير شاهين فرخ ملاك"، فاز في الشوط الثالث الصقار هاني المطيري بصقره "المجازف"، محققاً المركز الأول في زمن قدره 17.5426 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار أسامة ثنيان، بصقره "حلوى" في زمن قدره 17.9610 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار لؤي التركي بصقره (HQ الكبير)، في زمن قدره 18.3570 ثانية.

وفاز في الشوط الرابع لفئة "جير شاهين فرخ ملاك"، بالمركز الأول الصقر "عتيم" للصقار عبدالرحمن الدوسري، محققاً زمناً قدره 17.174 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقر "أورقيت" للصقار ناصر القحطاني في زمن قدره 17.485 ثانية، وبالمركز الثالث الصقر "نجدو" للصقار عزام الملوحي في زمن قدره 17.767 ثانية.

كما شهد المهرجان اليوم شوطاً خامساً خُصِّص لفئة "جير شاهين قرناس ملاك"، فاز فيه بالمركز الأول الصقر "مرغم" للصقار محمد المطيري، في زمن قدره 17.060 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر "حزام" للصقار سلطان البوعينين، في زمن قدره 17.308 ثانية، أما المركز الثالث ففاز به الصقر "أميرة" للصقار محسن الهاجري، بفارق زمني 0.141 جزء من الثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

يذكر أن المهرجان الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر الجاري، يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر؛ لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.