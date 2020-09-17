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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:12 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

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