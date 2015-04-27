"المحاسبة" يناقش مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي

في ندوة الديوان السنوية السابعة عشرة

يقيم الديوان العام للمحاسبة يوم الأحد 11 شوال 1442هـ، الموافق 23 مايو 2021م، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ندوته السنوية السابعة عشرة، وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وتتناول الندوة التي تنظم عن بعد سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام؛ وذلك لخدمة الأطراف ذات العلاقة بشكل أفضل وبناء مجتمعات فعالة، وتنافسية، ومستدامة، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في موضوع الندوة، يقدمون خلالها ما لديهم من خبرات وتجارب علمية وعملية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات المراجعة باستخدام الأدوات والأساليب التقنية الرقمية الحديثة.

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب، ويناقش المحور الثاني خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص، فيما يناقش المحور الثالث خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة.

يُذكر أن هذه الندوة هي امتداد لندوات الديوان السنوية السابقة الستة عشر، الهادفة إلى تعزيز التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات الحيوية الهامة ذات الصلة بأعمال واختصاصات الديوان، ويتوقع أن تسفر أعمال هذه الندوة عن توصيات بناءة تساهم في الرفع من مستوى الأداء العام لتلك الجهات، وتقديم قيمة مضافة لنتائج أعمالها، وذلك من خلال المشاركات والمناقشات التي سوف يتم تقديمها في الجلسات الحوارية للندوة.

كما يمكن التسجيل لحضور فعاليات الندوة من خلال الرابط التالي: https://portal.gab.gov.sa/seminar/index.php.