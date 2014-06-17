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الأهلي يوقع مع الكرواتي "برانكو"  والإعلان الرسمي بعد تعيين الرئيس

بدعم من الأمير منصور بن مشعل

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن إدارة النادي وقعت مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني لمدة موسمين لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول وذلك بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الكرواتي يوجد حاليًا في النمسا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمعسكر الفريق المزمع إقامته هناك خلال الأيام المقبلة .

يُشار إلى أن إدارة النادي تنتظر تزكية الرئيس المكلف والمرشح الوحيد لرئاسة النادي أحمد الصائغ للإعلان رسميًا عن الصفقة .

وسبق للمدرب الكرواتي أنه درب عدة أندية أوروبية وآسيوية ومنها نادي دينامو زغرب وبرسبولس الإيراني ونادي الاتفاق السعودي ونادي الوحدة الإماراتي، كما درب مع المنتخب الكرواتي كمساعد مدرب سنة 1998م ودرب مع المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يوقع مع الكرواتي "برانكو"  والإعلان الرسمي بعد تعيين الرئيس
سبق

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن إدارة النادي وقعت مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني لمدة موسمين لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول وذلك بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الكرواتي يوجد حاليًا في النمسا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمعسكر الفريق المزمع إقامته هناك خلال الأيام المقبلة .

يُشار إلى أن إدارة النادي تنتظر تزكية الرئيس المكلف والمرشح الوحيد لرئاسة النادي أحمد الصائغ للإعلان رسميًا عن الصفقة .

وسبق للمدرب الكرواتي أنه درب عدة أندية أوروبية وآسيوية ومنها نادي دينامو زغرب وبرسبولس الإيراني ونادي الاتفاق السعودي ونادي الوحدة الإماراتي، كما درب مع المنتخب الكرواتي كمساعد مدرب سنة 1998م ودرب مع المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006.


17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:51 AM
اخر تعديل
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
03:20 AM

الأهلي يوقع مع الكرواتي "برانكو"  والإعلان الرسمي بعد تعيين الرئيس

بدعم من الأمير منصور بن مشعل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,812

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن إدارة النادي وقعت مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق بيرسبوليس الإيراني لمدة موسمين لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول وذلك بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الكرواتي يوجد حاليًا في النمسا للوقوف على الاستعدادات النهائية لمعسكر الفريق المزمع إقامته هناك خلال الأيام المقبلة .

يُشار إلى أن إدارة النادي تنتظر تزكية الرئيس المكلف والمرشح الوحيد لرئاسة النادي أحمد الصائغ للإعلان رسميًا عن الصفقة .

وسبق للمدرب الكرواتي أنه درب عدة أندية أوروبية وآسيوية ومنها نادي دينامو زغرب وبرسبولس الإيراني ونادي الاتفاق السعودي ونادي الوحدة الإماراتي، كما درب مع المنتخب الكرواتي كمساعد مدرب سنة 1998م ودرب مع المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006.


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