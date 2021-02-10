باكستان تدين هجمات الطائرة المسيرة على مطار أبها الدولي في المملكة

جددت دعمها وتضامنها مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

أدانت باكستان بشدة هجمات مليشيات الحوثي بدون طيار على مطار أبها الدولي في السعودية، ما تسبب في اشتعال حريق بطائرة مدنية على مدرج المطار، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدد سلام وأمن المملكة العربية السعودية وكذلك المنطقة وندعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وتجدد باكستان دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.