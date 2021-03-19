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"عسيري": القمر وكوكب المريخ يظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة

قال: الاقتران يحدث عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، عن أن القمر وكوكب المريخ سيظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى- في حالة اقتران حيث تفصل بينهما نحو الدرجتين، وعندها تبلغ إضاءة القمر 32 %، بينما تصل شدة لمعان المريخ إلى 1.2.

وأضاف: "في هذه الليلة يمكن رؤية اقتران الجرمين بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس حتى ما قبل منتصف الليل".

وتابع: "يحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضًا على خط الطول السماوي نفسه. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة. حيث يبعد المريخ عنا في وقت الاقتران 246 مليون كم بينما يبعد القمر 400 ألف كم".

وأشار إلى أن العام 2021 يشهد سبعة اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، ويعد اقتران الغد من أهمها، بينما في 17 إبريل يصل الجرمان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة.

وأوضح "عسيري" أن يوم السبت المقبل يوافق ما يسمى بالاعتدال الربيعي، وفي هذا اليوم يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، ويبدأ فلكيًا فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصفها الجنوبي، وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الجنوب إلى الشمال.

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"عسيري": القمر وكوكب المريخ يظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة
سبق

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، عن أن القمر وكوكب المريخ سيظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى- في حالة اقتران حيث تفصل بينهما نحو الدرجتين، وعندها تبلغ إضاءة القمر 32 %، بينما تصل شدة لمعان المريخ إلى 1.2.

وأضاف: "في هذه الليلة يمكن رؤية اقتران الجرمين بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس حتى ما قبل منتصف الليل".

وتابع: "يحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضًا على خط الطول السماوي نفسه. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة. حيث يبعد المريخ عنا في وقت الاقتران 246 مليون كم بينما يبعد القمر 400 ألف كم".

وأشار إلى أن العام 2021 يشهد سبعة اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، ويعد اقتران الغد من أهمها، بينما في 17 إبريل يصل الجرمان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة.

وأوضح "عسيري" أن يوم السبت المقبل يوافق ما يسمى بالاعتدال الربيعي، وفي هذا اليوم يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، ويبدأ فلكيًا فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصفها الجنوبي، وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الجنوب إلى الشمال.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
12:54 AM

"عسيري": القمر وكوكب المريخ يظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة

قال: الاقتران يحدث عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، عن أن القمر وكوكب المريخ سيظهران بعد غروب شمس اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى- في حالة اقتران حيث تفصل بينهما نحو الدرجتين، وعندها تبلغ إضاءة القمر 32 %، بينما تصل شدة لمعان المريخ إلى 1.2.

وأضاف: "في هذه الليلة يمكن رؤية اقتران الجرمين بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس حتى ما قبل منتصف الليل".

وتابع: "يحدث الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضًا على خط الطول السماوي نفسه. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة. حيث يبعد المريخ عنا في وقت الاقتران 246 مليون كم بينما يبعد القمر 400 ألف كم".

وأشار إلى أن العام 2021 يشهد سبعة اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، ويعد اقتران الغد من أهمها، بينما في 17 إبريل يصل الجرمان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة.

وأوضح "عسيري" أن يوم السبت المقبل يوافق ما يسمى بالاعتدال الربيعي، وفي هذا اليوم يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار، وتقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، ويبدأ فلكيًا فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصفها الجنوبي، وفي هذا اليوم تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الجنوب إلى الشمال.

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