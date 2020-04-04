النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة: القطاعات الأمنية تواصل تطبيق منع التجوُّل للحد من انتشار "كورونا"

جميع الطرق الرئيسة والشوارع تخلو من حركة السيارات والأفراد

تواصل جميع القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تنفيذ أمر منع التجوُّل على مدى 24 ساعة يوميًّا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة، ومداخل الأحياء، والتقاطعات، والميادين، إضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة، والتنقل بين المناطق عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.

وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع؛ ما يدلل على ثقافة المجتمع، وتعاملهم مع تطبيق التعليمات، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بتنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه، والحد من انتشاره.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة: القطاعات الأمنية تواصل تطبيق منع التجوُّل للحد من انتشار "كورونا"
سبق

تواصل جميع القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تنفيذ أمر منع التجوُّل على مدى 24 ساعة يوميًّا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة، ومداخل الأحياء، والتقاطعات، والميادين، إضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة، والتنقل بين المناطق عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.

وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع؛ ما يدلل على ثقافة المجتمع، وتعاملهم مع تطبيق التعليمات، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بتنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه، والحد من انتشاره.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:48 PM

المدينة المنورة: القطاعات الأمنية تواصل تطبيق منع التجوُّل للحد من انتشار "كورونا"

جميع الطرق الرئيسة والشوارع تخلو من حركة السيارات والأفراد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
4,432

تواصل جميع القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تنفيذ أمر منع التجوُّل على مدى 24 ساعة يوميًّا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة، ومداخل الأحياء، والتقاطعات، والميادين، إضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة، والتنقل بين المناطق عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.

وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع؛ ما يدلل على ثقافة المجتمع، وتعاملهم مع تطبيق التعليمات، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم، والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بتنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه، والحد من انتشاره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,826
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,543
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة