909 آلاف فحص أجراها المختبر الإقليمي بالباحة خلال العام الماضي

حصد المركز الثالث على مستوى المملكة بعد اعتماده من سباهي

حصد المختبر الإقليمي وبنك الدم في منطقة الباحة، المركز الثالث على مستوى المملكة للمختبرات الإقليمية، على الاعتماد من قبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" وذلك بعد التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفر أحدث الأجهزة الطبية في التشخيص الدقيق، حيث بلغت احصائيات الفحوصات للعام الماضي أكثر من 909443 فحصا أجراها المختبر الإقليمي بالباحة.

واعتمدت وزارة الصحة قبل 4 أشهر وحدة البي سي آر كوحدة مرجعية لمستشفيات الباحة والمناطق المجاورة لمنطقة الباحة بدلاً من إرسال التحاليل إلى صحة الطائف حيث عانت صحة الباحة خلال السنوات الماضية من غياب فحص تحليل آلبي سي آر.

ويخدم المختبر الإقليمي 10 مستشفيات و 108 مراكز صحية في الباحة في تقديم خدمات الفحوصات المخبرية والسرعة في إظهار النتائج المعملية الدقيقة لتقديم خدمات صحية للمرضى والمراجعين دون عناء السفر خارج المنطقة، حيث يقوم المختبر الإقليمي على استقبال التحاليل التخصصية التي لا تعمل بمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، بالإضافة الى دعم المستشفيات بالدم ، حيث بلغ عدد وحدات الدم التي حصلت عليها مستشفيات المنطقة العام الماضي أكثر من 1450 كيس دم ، بالإضافة الى سرعة فحوصات الزواج دون الانتظار طويلاً، كمابلغ عدد فحوصات الزواج خلال العام الماضي أكثر من 11670 فحصا.

ويحرص المختبر الإقليمي وبنك الدم بالباحة إلى توفير فصائل الدم المختلفة من خلال حملات الدم التي تنفذها بنوك الدم في منطقة الباحة حيث بلغ عدد المتبرعين خلال العام الماضي أكثر من74864 متبرعا.

وتحسب هذه الإنجازات المتتالية لصحة الباحة بحصول المختبر الإقليمي الثالث على مستوى المملكة والذي تحقق بتضافر الجهود وسعى منسوبيها إلى التميز والتوسع في الخدمات بمقاييس جودة عالية لتكون منطقة الباحة من ضمن أوائل المناطق في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى والمراجعين.