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لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك منها حصة 62.72%

كشفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 62.72%، توجهها لإنتاج ما لا يقل عن 20 ألف سيارة في العام المقبل 2022.

وعززت شركة لوسيد ميزانيتها العمومية إلى 4.8 مليارات دولار نقدًا في الربع الثالث، وقالت في بيان إن الحجوزات على سياراتها بلغت 17 ألفًا بعد أن كانت 13 ألفًا في الربع المنتهي 30 سبتمبر 2021؛ وهو ما يمثل طلبات بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة التي تملك فيها السعودية النسبة الأغلبية، 4٪ في أواخر التعاملات في نيويورك.. واعتبارًا من إغلاق يوم أمس الاثنين، ارتفع السهم بنسبة 85٪ منذ إدراجه في 26 يوليو الماضي.

وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 73 مليار دولار على الرغم من تحقيق إيرادات ضئيلة.

ويُنظر إلى لوسيد على أنها منافس محتمل بشكل كبير لشركة تيسلا، بعد إظهار تقنية البطاريات التي يمكن أن تنافس أداء المركبات الحالية في السوق.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار
سبق

كشفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 62.72%، توجهها لإنتاج ما لا يقل عن 20 ألف سيارة في العام المقبل 2022.

وعززت شركة لوسيد ميزانيتها العمومية إلى 4.8 مليارات دولار نقدًا في الربع الثالث، وقالت في بيان إن الحجوزات على سياراتها بلغت 17 ألفًا بعد أن كانت 13 ألفًا في الربع المنتهي 30 سبتمبر 2021؛ وهو ما يمثل طلبات بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة التي تملك فيها السعودية النسبة الأغلبية، 4٪ في أواخر التعاملات في نيويورك.. واعتبارًا من إغلاق يوم أمس الاثنين، ارتفع السهم بنسبة 85٪ منذ إدراجه في 26 يوليو الماضي.

وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 73 مليار دولار على الرغم من تحقيق إيرادات ضئيلة.

ويُنظر إلى لوسيد على أنها منافس محتمل بشكل كبير لشركة تيسلا، بعد إظهار تقنية البطاريات التي يمكن أن تنافس أداء المركبات الحالية في السوق.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:21 AM

لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك منها حصة 62.72%

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خالد علي - الرياض
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كشفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 62.72%، توجهها لإنتاج ما لا يقل عن 20 ألف سيارة في العام المقبل 2022.

وعززت شركة لوسيد ميزانيتها العمومية إلى 4.8 مليارات دولار نقدًا في الربع الثالث، وقالت في بيان إن الحجوزات على سياراتها بلغت 17 ألفًا بعد أن كانت 13 ألفًا في الربع المنتهي 30 سبتمبر 2021؛ وهو ما يمثل طلبات بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة التي تملك فيها السعودية النسبة الأغلبية، 4٪ في أواخر التعاملات في نيويورك.. واعتبارًا من إغلاق يوم أمس الاثنين، ارتفع السهم بنسبة 85٪ منذ إدراجه في 26 يوليو الماضي.

وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 73 مليار دولار على الرغم من تحقيق إيرادات ضئيلة.

ويُنظر إلى لوسيد على أنها منافس محتمل بشكل كبير لشركة تيسلا، بعد إظهار تقنية البطاريات التي يمكن أن تنافس أداء المركبات الحالية في السوق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

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