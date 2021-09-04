ألمانيا.. ماذا يحدث عند اكتشاف إصابة تلميذ بكورونا في الفصل؟

لهذا السبب لم يتم تطعيم العديد من التلاميذ في ألمانيا حتى الآن

رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، ظهرت في ألمانيا دعاوى لتخفيف قواعد الحجر الصحي للتلاميذ في حالة اكتشاف حالة كوفيد-19 داخل الفصل الدراسي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان تخفيف وتوحيد قواعد الحجر الصحي بالنسبة لتلاميذ المدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

وقال "شبان" في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" أمس الجمعة، "إننا نحتاج إلى لوائح موحدة للحجر فيما يتعلق بالمدارس، من المنتظر أن يتفق وزراء الصحة على مستوى الولايات على هذه اللوائح".

لا حجر صحي لفصل بأكمله

وذكر "شبان" أنه إذا كان التلاميذ يرتدون الكمامات داخل الفصول الدراسية؛ فليس هناك ضرورة لإدخال الفصل بأكمله في الحجر الصحي إذا ظهرت حالة إصابة بكورونا بينهم.

الحجر فقط للتلاميذ المجاورين للمصاب

وقال: "سيكون من العملي إدخال التلاميذ المجاورين للتلميذ المصاب في حجر لمدة خمسة أيام، ثم إنهاء حجرهم بعد تقديم نتيجة اختبار سلبية لكورونا". وتابع: "أما إدخال فصل بأكمله كما يحدث الآن في الحجر؛ فسوف يؤدي إلى عدم حضور مئات الآلاف من التلاميذ للحصص الدراسية على مدار أسبوعين، رغم أنهم غير مصابين على الإطلاق".

قواعد مختلفة

وحتى الآن توجد قواعد مختلفة للغاية بشأن الحجر الصحي للمدارس في الولايات الألمانية حال ظهور حالة إصابة بين التلاميذ. وفي بعض الولايات يخضع للحجر التلميذ المصاب والتلامذة المجاورون له.

وقال شبان: "نحن نعمل الآن على إيجاد حل في أسرع وقت ممكن عبر وزراء الصحة"، داعيًا إلى استخدام اختبارات "بي سي آر" التي تعتمد على لعاب الفم للكشف عن كورونا في المدارس.

لم يتم تطعيم العديد من التلاميذ حتى الآن

ولم يتم تطعيم العديد من التلاميذ حتى الآن، لأنه لا يوجد حاليًا لقاحات معتمدة رسميًّا للأطفال دون سن الثانية عشرة. وفي الآونة الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بكورونا بشكل حاد في ألمانيا، خاصة في الفئات العمرية الأصغر سنًّا.