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أمير الباحة يدشن  لقاء التنمية المستدامة

نظمته الجامعة وسط حضور وتفاعل كبيرين

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة لقاء "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بحضور رئيس جامعة المنطقة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ورئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الأستاذ الدكتور إبراهيم عارف ووكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة عبر الاتصال المرئي بمنظومة رافد .

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود في كلمته التوجيهية خلال حفل التدشين: "إن عجلة التنمية الوطنيّة المتسارعة على امتداد مملكتنا الحبيبة قد أصبحت شاهدة للعيان بفضل الله أولاً ثمّ بفضل الدعم والعناية والاهتمام والرعاية التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله".

وأكد أنّ التنمية المستدامة بجميع مجالاتها وممارساتها قد أصبحت في مقدمة أولويات دولتنا "أعزها الله" في ظل الرؤية الطموحة 2030، باعتبارها أداة محورية في تشكيل أبعاد التنمية المستدامة سواءً على المستوى الإنساني أو المكاني.

وأبدى أمير منطقة الباحة سعادته بافتتاح اللقاء في رحاب جامعة الباحة التي تنظمه مشكورةً بعنوان "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بعد أن عكفت الجامعة على التحضير لهذا اللقاء الكبير بدعوة نخبة من العلماء، والباحثين، والمختصين المتميزين في مجالات "التنمية المستدامة" ليقدموا خلاصة أبحاثهم، وتوصياتهم العلمية لتكون نواة جوهرية لاستثمار هذه الموارد الطبيعية والحيوية التي تحفل بها المنطقة والسعي نحو تنميتها واستدامتها، مؤملاً أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تسهم في التنمية المستدامة بالمنطقة وتعزز فرص النجاحات في شتى المجالات.

وفي ختام كلمته، شكر رئيس الجامعة على جهوده الحثيثة لعقد مثل هذه اللقاءات، وسعيه المشهود لتفعيل دور الجامعة في خدمة التنمية الوطنية عامة، وخدمة منطقة الباحة خاصة، وجميع المشاركين والمساهمين في تفعيل هذا اللقاء، ولكل منسوبي ومنسوبات الجامعة.

ورفع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين في كلمته باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة والمشاركين في اللقاء التهنئة للأمير الدكتور حسام بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يدشن  لقاء التنمية المستدامة
سبق

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة لقاء "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بحضور رئيس جامعة المنطقة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ورئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الأستاذ الدكتور إبراهيم عارف ووكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة عبر الاتصال المرئي بمنظومة رافد .

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود في كلمته التوجيهية خلال حفل التدشين: "إن عجلة التنمية الوطنيّة المتسارعة على امتداد مملكتنا الحبيبة قد أصبحت شاهدة للعيان بفضل الله أولاً ثمّ بفضل الدعم والعناية والاهتمام والرعاية التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله".

وأكد أنّ التنمية المستدامة بجميع مجالاتها وممارساتها قد أصبحت في مقدمة أولويات دولتنا "أعزها الله" في ظل الرؤية الطموحة 2030، باعتبارها أداة محورية في تشكيل أبعاد التنمية المستدامة سواءً على المستوى الإنساني أو المكاني.

وأبدى أمير منطقة الباحة سعادته بافتتاح اللقاء في رحاب جامعة الباحة التي تنظمه مشكورةً بعنوان "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بعد أن عكفت الجامعة على التحضير لهذا اللقاء الكبير بدعوة نخبة من العلماء، والباحثين، والمختصين المتميزين في مجالات "التنمية المستدامة" ليقدموا خلاصة أبحاثهم، وتوصياتهم العلمية لتكون نواة جوهرية لاستثمار هذه الموارد الطبيعية والحيوية التي تحفل بها المنطقة والسعي نحو تنميتها واستدامتها، مؤملاً أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تسهم في التنمية المستدامة بالمنطقة وتعزز فرص النجاحات في شتى المجالات.

وفي ختام كلمته، شكر رئيس الجامعة على جهوده الحثيثة لعقد مثل هذه اللقاءات، وسعيه المشهود لتفعيل دور الجامعة في خدمة التنمية الوطنية عامة، وخدمة منطقة الباحة خاصة، وجميع المشاركين والمساهمين في تفعيل هذا اللقاء، ولكل منسوبي ومنسوبات الجامعة.

ورفع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين في كلمته باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة والمشاركين في اللقاء التهنئة للأمير الدكتور حسام بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:20 AM

أمير الباحة يدشن  لقاء التنمية المستدامة

نظمته الجامعة وسط حضور وتفاعل كبيرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة لقاء "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بحضور رئيس جامعة المنطقة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ورئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الأستاذ الدكتور إبراهيم عارف ووكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة عبر الاتصال المرئي بمنظومة رافد .

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود في كلمته التوجيهية خلال حفل التدشين: "إن عجلة التنمية الوطنيّة المتسارعة على امتداد مملكتنا الحبيبة قد أصبحت شاهدة للعيان بفضل الله أولاً ثمّ بفضل الدعم والعناية والاهتمام والرعاية التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله".

وأكد أنّ التنمية المستدامة بجميع مجالاتها وممارساتها قد أصبحت في مقدمة أولويات دولتنا "أعزها الله" في ظل الرؤية الطموحة 2030، باعتبارها أداة محورية في تشكيل أبعاد التنمية المستدامة سواءً على المستوى الإنساني أو المكاني.

وأبدى أمير منطقة الباحة سعادته بافتتاح اللقاء في رحاب جامعة الباحة التي تنظمه مشكورةً بعنوان "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بعد أن عكفت الجامعة على التحضير لهذا اللقاء الكبير بدعوة نخبة من العلماء، والباحثين، والمختصين المتميزين في مجالات "التنمية المستدامة" ليقدموا خلاصة أبحاثهم، وتوصياتهم العلمية لتكون نواة جوهرية لاستثمار هذه الموارد الطبيعية والحيوية التي تحفل بها المنطقة والسعي نحو تنميتها واستدامتها، مؤملاً أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تسهم في التنمية المستدامة بالمنطقة وتعزز فرص النجاحات في شتى المجالات.

وفي ختام كلمته، شكر رئيس الجامعة على جهوده الحثيثة لعقد مثل هذه اللقاءات، وسعيه المشهود لتفعيل دور الجامعة في خدمة التنمية الوطنية عامة، وخدمة منطقة الباحة خاصة، وجميع المشاركين والمساهمين في تفعيل هذا اللقاء، ولكل منسوبي ومنسوبات الجامعة.

ورفع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين في كلمته باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة والمشاركين في اللقاء التهنئة للأمير الدكتور حسام بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات.

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