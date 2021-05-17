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بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني

بعد نقاش حاد وتبادل الإتهامات

كشف فيديو غريب من تلفزيون أوكراني عن مشاجرة ومضاربة بالأيدي وباللكمات بين سياسيين خلال أحد برامج التوك شو التلفزيونية.

ويظهر فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، يهاجم نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى التدخل وفض المضاربة وتهدئة الرجلين قبل أن يغادر أحدهما المكان.

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بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني
سبق

كشف فيديو غريب من تلفزيون أوكراني عن مشاجرة ومضاربة بالأيدي وباللكمات بين سياسيين خلال أحد برامج التوك شو التلفزيونية.

ويظهر فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، يهاجم نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى التدخل وفض المضاربة وتهدئة الرجلين قبل أن يغادر أحدهما المكان.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
03:16 PM

بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني

بعد نقاش حاد وتبادل الإتهامات

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
6,470

كشف فيديو غريب من تلفزيون أوكراني عن مشاجرة ومضاربة بالأيدي وباللكمات بين سياسيين خلال أحد برامج التوك شو التلفزيونية.

ويظهر فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، يهاجم نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى التدخل وفض المضاربة وتهدئة الرجلين قبل أن يغادر أحدهما المكان.

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