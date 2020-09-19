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"بومبيو": الهجوم على معملَيْ أرامكو لم ينفِّذه الحوثيون باليمن وإنما كان إيرانيًّا

قال إنه "عمل حربي".. والأسلحة المستخدمة لا يمكن أن تكون بحوزة الحوثي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملَيْ أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي، حسب "العربية".

وتفصيلاً، أكد بومبيو لصحفيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية أن الهجوم على معملَي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن، وإنما كان هجومًا إيرانيًّا.

وقال بومبيو: "لم يكن الحوثيون مصدره. كان هجومًا إيرانيًّا. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير 5 % من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".

وأضاف بأن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن "هذا ليس صحيحًا".. مشيرًا إلى "بصمات لآيات الله" على الهجوم. وقال بومبيو أيضًا إنه "لا إثبات على أن مصدره العراق".

ووصف بومبيو الهجوم بأنه "عمل حربي". كما اعتبر أن الهجوم هدد إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم "ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين"، مؤكدًا أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن.. مضيفًا: "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

ويزور بومبيو السعودية؛ إذ سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين". مضيفًا: "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بومبيو": الهجوم على معملَيْ أرامكو لم ينفِّذه الحوثيون باليمن وإنما كان إيرانيًّا
سبق

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملَيْ أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي، حسب "العربية".

وتفصيلاً، أكد بومبيو لصحفيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية أن الهجوم على معملَي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن، وإنما كان هجومًا إيرانيًّا.

وقال بومبيو: "لم يكن الحوثيون مصدره. كان هجومًا إيرانيًّا. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير 5 % من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".

وأضاف بأن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن "هذا ليس صحيحًا".. مشيرًا إلى "بصمات لآيات الله" على الهجوم. وقال بومبيو أيضًا إنه "لا إثبات على أن مصدره العراق".

ووصف بومبيو الهجوم بأنه "عمل حربي". كما اعتبر أن الهجوم هدد إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم "ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين"، مؤكدًا أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن.. مضيفًا: "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

ويزور بومبيو السعودية؛ إذ سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين". مضيفًا: "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:57 PM

"بومبيو": الهجوم على معملَيْ أرامكو لم ينفِّذه الحوثيون باليمن وإنما كان إيرانيًّا

قال إنه "عمل حربي".. والأسلحة المستخدمة لا يمكن أن تكون بحوزة الحوثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملَيْ أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي، حسب "العربية".

وتفصيلاً، أكد بومبيو لصحفيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية أن الهجوم على معملَي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن، وإنما كان هجومًا إيرانيًّا.

وقال بومبيو: "لم يكن الحوثيون مصدره. كان هجومًا إيرانيًّا. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير 5 % من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".

وأضاف بأن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن "هذا ليس صحيحًا".. مشيرًا إلى "بصمات لآيات الله" على الهجوم. وقال بومبيو أيضًا إنه "لا إثبات على أن مصدره العراق".

ووصف بومبيو الهجوم بأنه "عمل حربي". كما اعتبر أن الهجوم هدد إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم "ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين"، مؤكدًا أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن.. مضيفًا: "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

ويزور بومبيو السعودية؛ إذ سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين". مضيفًا: "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".

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