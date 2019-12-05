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شاهد .. منازل "سليمانية مكة" تتزيّن بالأبيض وتودّع التشوه البصري

في مشهد يعكس الصورة الجمالية لأحد أقدم أحياء العاصمة المقدسة

تزيّنت المنازل القديمة في حي السليمانية بمكة المكرمة، أحد الأحياء القديمة بالعاصمة المقدسة، باللون الأبيض، وذلك في إطار إخفاء التشوه البصري التي تشكله العشوائيات لدمجها مع النسيج العمراني.

والتقطت عدسة المصور المكي "محمد البستاني" صورًا لمنازل حي السليمانية، أظهرت تحولها من اللون القديم إلى البياض الناصع، في منظر عكس الصورة الجمالية لذلك الحي القديم الذي يعد من أقدم أحياء مكة المكرمة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت في تحسين عددٍ من شوارع وأحياء مكة المكرمة، من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قدسية المكان، حيث يهدف ذلك إلى إخفاء التشوه البصري في بعض عشوائيات المنطقة، ودمجها مع النسيج العمراني.

مكة المكرمة السليمانية التشوه البصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. منازل "سليمانية مكة" تتزيّن بالأبيض وتودّع التشوه البصري
سبق

تزيّنت المنازل القديمة في حي السليمانية بمكة المكرمة، أحد الأحياء القديمة بالعاصمة المقدسة، باللون الأبيض، وذلك في إطار إخفاء التشوه البصري التي تشكله العشوائيات لدمجها مع النسيج العمراني.

والتقطت عدسة المصور المكي "محمد البستاني" صورًا لمنازل حي السليمانية، أظهرت تحولها من اللون القديم إلى البياض الناصع، في منظر عكس الصورة الجمالية لذلك الحي القديم الذي يعد من أقدم أحياء مكة المكرمة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت في تحسين عددٍ من شوارع وأحياء مكة المكرمة، من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قدسية المكان، حيث يهدف ذلك إلى إخفاء التشوه البصري في بعض عشوائيات المنطقة، ودمجها مع النسيج العمراني.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:03 AM

شاهد .. منازل "سليمانية مكة" تتزيّن بالأبيض وتودّع التشوه البصري

في مشهد يعكس الصورة الجمالية لأحد أقدم أحياء العاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,973

تزيّنت المنازل القديمة في حي السليمانية بمكة المكرمة، أحد الأحياء القديمة بالعاصمة المقدسة، باللون الأبيض، وذلك في إطار إخفاء التشوه البصري التي تشكله العشوائيات لدمجها مع النسيج العمراني.

والتقطت عدسة المصور المكي "محمد البستاني" صورًا لمنازل حي السليمانية، أظهرت تحولها من اللون القديم إلى البياض الناصع، في منظر عكس الصورة الجمالية لذلك الحي القديم الذي يعد من أقدم أحياء مكة المكرمة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت في تحسين عددٍ من شوارع وأحياء مكة المكرمة، من أجل تطويرها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع قدسية المكان، حيث يهدف ذلك إلى إخفاء التشوه البصري في بعض عشوائيات المنطقة، ودمجها مع النسيج العمراني.

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