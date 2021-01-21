النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر "زووم".. "جامعية صامطة" تفعّل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي للطالبات المستجدات

"الحكمي": اختتم بلقاء مفتوح لعميدة الكلية بالإنابة والوكيلات ورئيسات ومنسقات الأقسام

فعّلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً بوحدة الإرشاد الأكاديمي، اليوم الخميس، الأسبوع الإرشادي للطالبات المستجدات عن بعد برعاية عميدة الكلية بالإنابة الأستاذة طوشة سهلي وذلك عبر برنامج ZOOM.

وتفصيلاً، رحبت رئيسة وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الأستاذة أميرة محمد إبراهيم الحكمي بالطالبات المستجدات في أقسام الكلية متمنيةً لهن التوفيق والنجاح.

وأوضحت "الحكمي" أنه تم وضع جدول زمني لتفعيل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي مشيرةً أنه نفذ من خلاله العديد من المحاضرات أهمها محاضرة بعنوان "من هنا يبدأ مستقبلي" حيث عرض من خلالها للطالبات عرض مرئي عن الجامعة ومرافقها والعمادات المساندة وتعريفهن بالبوابة الإلكترونية للجامعة وتفعيل البريد الإلكتروني وكذلك المكتبة الرقمية والاستفادة منها والتعريف بالخدمات التي تقدمها الكلية للطالبات.

ونظمت محاضرة بعنوان "مفهوم الإرشاد وأهميته ومسؤوليات وواجبات المرشدة والطلبة" تهدف إلى التعريف بالإرشاد الأكاديمي ورؤيته ورسالته وأهدافه ودوره في مساعدة الطالبات في حل مشكلتهن وتوضيح دوره وضرورة وجود اتصال مستمر بين الطلبة والمرشد الأكاديمي.

ومحاضرة أخرى بعنوان "خطوة بخطوة "تهدف إلى تزويد الطالبات بمعلومات عن لائحة الحقوق والواجبات وتوضيح القواعد التنفيذية للدراسة والاختبارات في جامعة جازان ومحاضرة بعنوان "إدارة نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد" هدفت إلى توضيح آلية الدخول للمكتبة الرقمية والاستفادة منها.

واختتمت "الحكمي" بالقول إن الأسبوع الإرشادي اختتم اليوم الخميس بعقد لقاء مفتوح عن بعد بحضور عميدة الكلية بالإنابة ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام ومنسقات الإرشاد بالأقسام والمرشدات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عبر "زووم".. "جامعية صامطة" تفعّل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي للطالبات المستجدات
سبق

فعّلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً بوحدة الإرشاد الأكاديمي، اليوم الخميس، الأسبوع الإرشادي للطالبات المستجدات عن بعد برعاية عميدة الكلية بالإنابة الأستاذة طوشة سهلي وذلك عبر برنامج ZOOM.

وتفصيلاً، رحبت رئيسة وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الأستاذة أميرة محمد إبراهيم الحكمي بالطالبات المستجدات في أقسام الكلية متمنيةً لهن التوفيق والنجاح.

وأوضحت "الحكمي" أنه تم وضع جدول زمني لتفعيل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي مشيرةً أنه نفذ من خلاله العديد من المحاضرات أهمها محاضرة بعنوان "من هنا يبدأ مستقبلي" حيث عرض من خلالها للطالبات عرض مرئي عن الجامعة ومرافقها والعمادات المساندة وتعريفهن بالبوابة الإلكترونية للجامعة وتفعيل البريد الإلكتروني وكذلك المكتبة الرقمية والاستفادة منها والتعريف بالخدمات التي تقدمها الكلية للطالبات.

ونظمت محاضرة بعنوان "مفهوم الإرشاد وأهميته ومسؤوليات وواجبات المرشدة والطلبة" تهدف إلى التعريف بالإرشاد الأكاديمي ورؤيته ورسالته وأهدافه ودوره في مساعدة الطالبات في حل مشكلتهن وتوضيح دوره وضرورة وجود اتصال مستمر بين الطلبة والمرشد الأكاديمي.

ومحاضرة أخرى بعنوان "خطوة بخطوة "تهدف إلى تزويد الطالبات بمعلومات عن لائحة الحقوق والواجبات وتوضيح القواعد التنفيذية للدراسة والاختبارات في جامعة جازان ومحاضرة بعنوان "إدارة نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد" هدفت إلى توضيح آلية الدخول للمكتبة الرقمية والاستفادة منها.

واختتمت "الحكمي" بالقول إن الأسبوع الإرشادي اختتم اليوم الخميس بعقد لقاء مفتوح عن بعد بحضور عميدة الكلية بالإنابة ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام ومنسقات الإرشاد بالأقسام والمرشدات.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:37 PM

عبر "زووم".. "جامعية صامطة" تفعّل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي للطالبات المستجدات

"الحكمي": اختتم بلقاء مفتوح لعميدة الكلية بالإنابة والوكيلات ورئيسات ومنسقات الأقسام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
31

فعّلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً بوحدة الإرشاد الأكاديمي، اليوم الخميس، الأسبوع الإرشادي للطالبات المستجدات عن بعد برعاية عميدة الكلية بالإنابة الأستاذة طوشة سهلي وذلك عبر برنامج ZOOM.

وتفصيلاً، رحبت رئيسة وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الأستاذة أميرة محمد إبراهيم الحكمي بالطالبات المستجدات في أقسام الكلية متمنيةً لهن التوفيق والنجاح.

وأوضحت "الحكمي" أنه تم وضع جدول زمني لتفعيل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي مشيرةً أنه نفذ من خلاله العديد من المحاضرات أهمها محاضرة بعنوان "من هنا يبدأ مستقبلي" حيث عرض من خلالها للطالبات عرض مرئي عن الجامعة ومرافقها والعمادات المساندة وتعريفهن بالبوابة الإلكترونية للجامعة وتفعيل البريد الإلكتروني وكذلك المكتبة الرقمية والاستفادة منها والتعريف بالخدمات التي تقدمها الكلية للطالبات.

ونظمت محاضرة بعنوان "مفهوم الإرشاد وأهميته ومسؤوليات وواجبات المرشدة والطلبة" تهدف إلى التعريف بالإرشاد الأكاديمي ورؤيته ورسالته وأهدافه ودوره في مساعدة الطالبات في حل مشكلتهن وتوضيح دوره وضرورة وجود اتصال مستمر بين الطلبة والمرشد الأكاديمي.

ومحاضرة أخرى بعنوان "خطوة بخطوة "تهدف إلى تزويد الطالبات بمعلومات عن لائحة الحقوق والواجبات وتوضيح القواعد التنفيذية للدراسة والاختبارات في جامعة جازان ومحاضرة بعنوان "إدارة نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد" هدفت إلى توضيح آلية الدخول للمكتبة الرقمية والاستفادة منها.

واختتمت "الحكمي" بالقول إن الأسبوع الإرشادي اختتم اليوم الخميس بعقد لقاء مفتوح عن بعد بحضور عميدة الكلية بالإنابة ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام ومنسقات الإرشاد بالأقسام والمرشدات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,517
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,118
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,943
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة