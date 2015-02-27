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ضبط "مُشهر سلاحه على رجال الأمن" والمقاومين.. جناة يتساقطون في 7 أيام

جرائم أطاح بفاعليها "الأمن العام" ووثقها بفيديو.. سرقة واحتيال بوظائف وهمية

‬ وثّق حساب الأمن العام على "تويتر" وعبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي؛ حيث تم القبض على مواطن يُشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن ويطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في استخدام إحدى منصات التواصل في النصب والاحتيال والإعلان عن وظائف مقابل مبلغ مالي، كما تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح، وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهروب، وتم القبض على سبعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة 32 بطارية لأبراج شركات الاتصالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط "مُشهر سلاحه على رجال الأمن" والمقاومين.. جناة يتساقطون في 7 أيام
سبق

‬ وثّق حساب الأمن العام على "تويتر" وعبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي؛ حيث تم القبض على مواطن يُشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن ويطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في استخدام إحدى منصات التواصل في النصب والاحتيال والإعلان عن وظائف مقابل مبلغ مالي، كما تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح، وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهروب، وتم القبض على سبعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة 32 بطارية لأبراج شركات الاتصالات".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:10 PM

ضبط "مُشهر سلاحه على رجال الأمن" والمقاومين.. جناة يتساقطون في 7 أيام

جرائم أطاح بفاعليها "الأمن العام" ووثقها بفيديو.. سرقة واحتيال بوظائف وهمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ وثّق حساب الأمن العام على "تويتر" وعبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت الأسبوع الماضي؛ حيث تم القبض على مواطن يُشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن ويطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنيْن ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في استخدام إحدى منصات التواصل في النصب والاحتيال والإعلان عن وظائف مقابل مبلغ مالي، كما تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح، وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهروب، وتم القبض على سبعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة 32 بطارية لأبراج شركات الاتصالات".

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