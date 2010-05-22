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رئيس البرلمان العربي ينوّه بدور السعودية في دعم القضية الفلسطينية

لوقف عدوان الاحتلال ونصرة الأشقاء واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة

نوّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالمواقف المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال مؤخرًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وشدّد رئيس البرلمان العربي على أن التحركات العاجلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بداية بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى تكليف وزير خارجية السعودية بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة السعودية، على الجهود الحثيثة المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية كافة لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

البرلمان العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي ينوّه بدور السعودية في دعم القضية الفلسطينية
سبق

نوّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالمواقف المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال مؤخرًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وشدّد رئيس البرلمان العربي على أن التحركات العاجلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بداية بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى تكليف وزير خارجية السعودية بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة السعودية، على الجهود الحثيثة المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية كافة لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:47 AM

رئيس البرلمان العربي ينوّه بدور السعودية في دعم القضية الفلسطينية

لوقف عدوان الاحتلال ونصرة الأشقاء واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالمواقف المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال مؤخرًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وشدّد رئيس البرلمان العربي على أن التحركات العاجلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بداية بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى تكليف وزير خارجية السعودية بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة السعودية، على الجهود الحثيثة المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية كافة لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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