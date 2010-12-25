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الباطن يكمل جاهزيته لمواجهة الشباب .. و"خوسيه "يطالب بتطبيق التكتيك

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الباطن (العاشر - 11 نقطة) تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، غداً السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ميدانياً، طالب المدير الفني للباطن البرتغالي خوسيه جارديو اللاعبين بتطبيق النهج التكتيكي خلال لقاء الشباب "الدوري"، من خلال التمرين الأخير.

وكان المران الذي احتضنه ملعب نادي الرياض قد بدأ بتدريبات لياقية، ومن ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية المتنوعة من خلال مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يكمل جاهزيته لمواجهة الشباب .. و"خوسيه "يطالب بتطبيق التكتيك
سبق

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الباطن (العاشر - 11 نقطة) تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، غداً السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ميدانياً، طالب المدير الفني للباطن البرتغالي خوسيه جارديو اللاعبين بتطبيق النهج التكتيكي خلال لقاء الشباب "الدوري"، من خلال التمرين الأخير.

وكان المران الذي احتضنه ملعب نادي الرياض قد بدأ بتدريبات لياقية، ومن ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية المتنوعة من خلال مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:01 PM

الباطن يكمل جاهزيته لمواجهة الشباب .. و"خوسيه "يطالب بتطبيق التكتيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الباطن (العاشر - 11 نقطة) تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، غداً السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ميدانياً، طالب المدير الفني للباطن البرتغالي خوسيه جارديو اللاعبين بتطبيق النهج التكتيكي خلال لقاء الشباب "الدوري"، من خلال التمرين الأخير.

وكان المران الذي احتضنه ملعب نادي الرياض قد بدأ بتدريبات لياقية، ومن ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية المتنوعة من خلال مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

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