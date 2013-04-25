فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

قبل لقاء الوحدات الآسيوي

أعلن نادي النصر إصابة لاعب الفريق الكروي الأول والمنتخب الأولمبي مختار علي بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من خوض الفريق مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة العالمي اليوم، تعرض نجم النصر والمنتخب الأولمبي مختار علي لفيروس كورونا".

وبذلك ينضم مختار علي إلى قائمة المصابين بالفريق بفيروس كورونا "كوفيد19"، وهم: (الحارس الأسترالي براد جونز، واللاعبون فراس البريكان، وعبدالرحمن العبيد، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، إضافة لإصابة كل من المترجم محمود منان، وعبدالله الشعمي أخصائي العلاج الطبيعي، وبغدان الموجود بالعيادة الطبية، وإدريس علي مسؤول العهدة).

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.