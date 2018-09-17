معرض صور في جنيف لضحايا انتهاكات الحوثي

لإبراز انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن

نظّم التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، معرضًا للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وإصابات المدنيين جراء انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

ولخّصت صور المعرض انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن، وما سببته من معاناة ومآسٍ إنسانية.