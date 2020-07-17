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الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا
سبق

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:55 PM

الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

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