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بطل العالم يمثل الاتحاد في بطولة دوري الألعاب الإلكترونية

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع بطل العالم للألعاب الإلكترونية مساعد الدوسري لتمثيل النادي رسميًا في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية، والتي تنطلق منافساتها السبت المقبل في العاصمة الرياض.

ورحب رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي بانضمام البطل العالمي من تمثيل نادي الاتحاد، متمنيًا له التوفيق في مشاركاته المقبلة، واستعادة اللقب للخزانة الاتحادية التي حظيت بالحصول على اللقب في النسخة الأولى عام 2019م .

دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطل العالم يمثل الاتحاد في بطولة دوري الألعاب الإلكترونية
سبق

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع بطل العالم للألعاب الإلكترونية مساعد الدوسري لتمثيل النادي رسميًا في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية، والتي تنطلق منافساتها السبت المقبل في العاصمة الرياض.

ورحب رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي بانضمام البطل العالمي من تمثيل نادي الاتحاد، متمنيًا له التوفيق في مشاركاته المقبلة، واستعادة اللقب للخزانة الاتحادية التي حظيت بالحصول على اللقب في النسخة الأولى عام 2019م .

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
12:29 AM

بطل العالم يمثل الاتحاد في بطولة دوري الألعاب الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع بطل العالم للألعاب الإلكترونية مساعد الدوسري لتمثيل النادي رسميًا في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للألعاب الإلكترونية، والتي تنطلق منافساتها السبت المقبل في العاصمة الرياض.

ورحب رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي بانضمام البطل العالمي من تمثيل نادي الاتحاد، متمنيًا له التوفيق في مشاركاته المقبلة، واستعادة اللقب للخزانة الاتحادية التي حظيت بالحصول على اللقب في النسخة الأولى عام 2019م .

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