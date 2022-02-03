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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد بن فهد

مع سماحة مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد بن فهد
سبق

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:12 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:46 AM

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد بن فهد

مع سماحة مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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