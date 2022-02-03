أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد بن فهد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-03 أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 05:12 PM

اخر تعديل 04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 12:46 AM

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد بن فهد مع سماحة مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين





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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز (والد الفقيد)، والأمير فهد بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.