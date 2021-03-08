وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-08 أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية. ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية. وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 02:49 PM

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية جدّدت تضامنها المتواصل مع المملكة ضد الأعمال العدوانية





A A A





0 مشاركة

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.