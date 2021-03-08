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جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

جدّدت تضامنها المتواصل مع المملكة ضد الأعمال العدوانية

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

جمهورية القمر المتحدة الاعتداءات الحوثية

الرئيسية/ أخبار العالم

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جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية
سبق

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:49 PM

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

جدّدت تضامنها المتواصل مع المملكة ضد الأعمال العدوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية الجديدة على شركة أرامكو في الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الحكومة القمرية في بيان لها اليوم تلك الاعتداءات بأنها "إهانة صارخة" للقوانين الدولية.

وجدّدت تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

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