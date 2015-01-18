"ناصر السبيعي" يُكرم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

لحصولها على المركزين الثاني والثالث في جائزة الإبداع

كرم وكيل محافظ الطائف، ناصر السبيعي، اليوم، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

جاء ذلك، بمناسبة حصولها على المركزين الثاني والثالث في جائزة الطائف للإبداع، إحدى فروع جائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة، بحضور المدير العام للتعليم، طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعدته للشؤون التعليمية "بنات"، مها الزايدي.

حصدت إدارة التخطيط والتطوير المركز الثاني في مبادرة التخطيط الرقمي، فيما حققت إدارة الإشراف التربوي "بنات" المركز الثالث في مبادرتها "راصد للمؤشرات التشغيلية الإشرافية".

وقدم "السبيعي" التهنئة للإدارات الفائزة بهذه المراكز، ومتمنياً لهم التوفيق.

وثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، الدور الكبير والجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارتان من إنجاز يخدم تعليم الطائف بشكل خاص والطائف بشكل عام، متمنياً للجميع المزيد من الإنجاز والتميز لما فيه خدمة الدين والوطن.