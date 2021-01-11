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"تجودوا يأهل الشمال والرياض".. خبراء الطقس يستبقون "الموجة الأبرد": انتبهوا!

توقّعوا دهمها مناطق عدة بداية من مساء اليوم حتى الخميس.. و"الصفر" يحل!

استبق عددٌ من خبراء الطقس الموجة الباردة التي يتوقع أن تدهم الرياض وعدداً من المناطق، بداية من مساء اليوم وصباح الغد، وتستمر حتى الخميس، منبّهين بضرورة الحيطة.

وتوقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ موجة باردة يومَي الثلاثاء والأربعاء حتى صباح الخميس، يكون تأثيرها واضحاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال "الجهني": "تجودوا يأهل #الشمال و #الرياض"، موضحاً أن الموجة ستكون نواحي الحدود الشمالية، الجوف، حائل، رفحاء، لينه، حفر الباطن، الصمان، الدهناء، القصيم، والرياض.

في سياقٍ متصل، نبّه المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري؛ من موجة باردة متوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تكون ذروتها من مساء الإثنين حتى الخميس.

وقال: "تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على أجزاءٍ كبيرة من شمال المملكة وحائل وشمال الوسطى وما بين درجتين إلى ثلاث درجات على منطقة الرياض، والصقيع وارد".

وفي وقت سابق اليوم، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من غد الثلاثاء ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ".

وأضاف: "متوقع أن تراوح الصغرى بين 2 و6 درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء".

الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجودوا يأهل الشمال والرياض".. خبراء الطقس يستبقون "الموجة الأبرد": انتبهوا!
سبق

استبق عددٌ من خبراء الطقس الموجة الباردة التي يتوقع أن تدهم الرياض وعدداً من المناطق، بداية من مساء اليوم وصباح الغد، وتستمر حتى الخميس، منبّهين بضرورة الحيطة.

وتوقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ موجة باردة يومَي الثلاثاء والأربعاء حتى صباح الخميس، يكون تأثيرها واضحاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال "الجهني": "تجودوا يأهل #الشمال و #الرياض"، موضحاً أن الموجة ستكون نواحي الحدود الشمالية، الجوف، حائل، رفحاء، لينه، حفر الباطن، الصمان، الدهناء، القصيم، والرياض.

في سياقٍ متصل، نبّه المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري؛ من موجة باردة متوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تكون ذروتها من مساء الإثنين حتى الخميس.

وقال: "تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على أجزاءٍ كبيرة من شمال المملكة وحائل وشمال الوسطى وما بين درجتين إلى ثلاث درجات على منطقة الرياض، والصقيع وارد".

وفي وقت سابق اليوم، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من غد الثلاثاء ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ".

وأضاف: "متوقع أن تراوح الصغرى بين 2 و6 درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:38 PM

"تجودوا يأهل الشمال والرياض".. خبراء الطقس يستبقون "الموجة الأبرد": انتبهوا!

توقّعوا دهمها مناطق عدة بداية من مساء اليوم حتى الخميس.. و"الصفر" يحل!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبق عددٌ من خبراء الطقس الموجة الباردة التي يتوقع أن تدهم الرياض وعدداً من المناطق، بداية من مساء اليوم وصباح الغد، وتستمر حتى الخميس، منبّهين بضرورة الحيطة.

وتوقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ موجة باردة يومَي الثلاثاء والأربعاء حتى صباح الخميس، يكون تأثيرها واضحاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال "الجهني": "تجودوا يأهل #الشمال و #الرياض"، موضحاً أن الموجة ستكون نواحي الحدود الشمالية، الجوف، حائل، رفحاء، لينه، حفر الباطن، الصمان، الدهناء، القصيم، والرياض.

في سياقٍ متصل، نبّه المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري؛ من موجة باردة متوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تكون ذروتها من مساء الإثنين حتى الخميس.

وقال: "تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على أجزاءٍ كبيرة من شمال المملكة وحائل وشمال الوسطى وما بين درجتين إلى ثلاث درجات على منطقة الرياض، والصقيع وارد".

وفي وقت سابق اليوم، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ موجة برد شبه قوية من غد الثلاثاء ومتوقع استمرارها ثلاثة أيام -إلا أن يصرفها الله-.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "هي أقوى موجة برد تؤثر في منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ".

وأضاف: "متوقع أن تراوح الصغرى بين 2 و6 درجات مئوية مع فرصة تشكُّل الصقيع خارج مدنها، باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء".

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