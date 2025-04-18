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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّر

نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة

حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.

ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّر
سبق

حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.

ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:13 AM

بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّر

نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
15,814

حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.

ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".

يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.

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