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توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي"

الأحد المقبل وفي إطار الاحتفاء باليوم الوطني الـ89

أعلنت إمارة منطقة عسير، عن توحيد الآذان في مساجد وجوامع مدينة أبها بصوت أحد أبرز أبناء منطقة عسير، الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف، وذلك في يوم الأحد المقبل.

وجاءت هذه الخطوة، ترسيخاً لمبدأ "شعب واحد ووطن واحد" كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، كما ستنطلق فعاليات هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، ابن منطقة عسير، والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة، ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض التراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأبطال أسر الحد الجنوبي، وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.

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توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي"
سبق

أعلنت إمارة منطقة عسير، عن توحيد الآذان في مساجد وجوامع مدينة أبها بصوت أحد أبرز أبناء منطقة عسير، الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف، وذلك في يوم الأحد المقبل.

وجاءت هذه الخطوة، ترسيخاً لمبدأ "شعب واحد ووطن واحد" كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، كما ستنطلق فعاليات هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، ابن منطقة عسير، والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة، ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض التراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأبطال أسر الحد الجنوبي، وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
07:30 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:32 PM

توحيد الآذان في مساجد أبها بصوت مؤذن الحرم المكي "بن علي"

الأحد المقبل وفي إطار الاحتفاء باليوم الوطني الـ89

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
22
17,172

أعلنت إمارة منطقة عسير، عن توحيد الآذان في مساجد وجوامع مدينة أبها بصوت أحد أبرز أبناء منطقة عسير، الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف، وذلك في يوم الأحد المقبل.

وجاءت هذه الخطوة، ترسيخاً لمبدأ "شعب واحد ووطن واحد" كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، كما ستنطلق فعاليات هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، ابن منطقة عسير، والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة، ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض التراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأبطال أسر الحد الجنوبي، وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.

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