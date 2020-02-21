"غرفة جدة" تطلق منصة الفرص الاستثمارية لخدمة مجتمع الأعمال

عبر جذب رؤوس الأموال داخليًّا وخارجيًّا والاستغلال الأمثل للموارد

أطلقت "غرفة جدة" منصة الفرص الاستثمارية، أمس، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية وترصد الفرص الواعدة في مدينة جدة، وتتميز بها بنيتها الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في إطار مبادراتها الحالية والمستقبلية لخدمة مجتمع الأعمال في خطوة لجذب رؤوس الأموال داخليًّا وخارجيًّا وبناء الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ذات القيمة المضافة لدفع عجلة التنمية بمحافظة جدة ورسم الخارطة الاستثمارية لها.

وقد اختيرت الفرص الاستثمارية في ظل ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات عدة أبرزها أنها بوابة الحرمين الشريفين، إضافة إلى أهمية موقعها كميناء حيوي على ساحل البحر الأحمر يستوعب الجزء الأكبر من إجمالي التجارة الدولية للمملكة، كما يوجد فيها عدد كبير من الشركات الكبرى القائمة؛ فضلًا عن تنوع الأنماط الاستهلاكية والقدرة الشرائية الكبيرة.

وتضم المنصة، التي تُعَد واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية على مستوى الغرف السعودية، عددًا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات التجارة والخدمات، والصناعات التحويلية، وخدمات السياحة والسفر، والترفيه، وخدمات النقل والمواصلات، التي قام القطاع الخاص بالاستثمار بها، وحققت عوائد جيدة خلال السنوات السابقة؛ مما سيسهم في دعم الناتج المحلي وفق ما تنشده رؤية المملكة 2030.

وخصصت المنصة الإلكترونية حيزًا للفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات التعليمية والتدريب، والخدمات الصحية والاجتماعية، والطاقة المتجددة، والكهرباء والغاز والمياه، وخدمات الأعمال إضافة للرياضة، والبناء والتشييد، والحج والعمرة، والزراعة وصيد الأسماك.

ومن المتوقع أن تُسهّل هذه المبادرة طرح الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، وجذب المستثمرين تجاه ما تملكه محافظة جدة من إمكانات استثمارية كبرى.