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مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النزهة": المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته

منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميز والاعتماد لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في معالجة مرضى قصور القلب وفق أعلى المعايير العالمية كأول مركز متخصص في أمراض القلب يتم اعتماده على مستوى الشرق الأوسط.

وبيّن المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أن هذا الاعتماد لبرنامج علاج مرضى قصور عضلة القلب يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالميًا تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية، مؤكدًا أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة ما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها المركز تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

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مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية
سبق

منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميز والاعتماد لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في معالجة مرضى قصور القلب وفق أعلى المعايير العالمية كأول مركز متخصص في أمراض القلب يتم اعتماده على مستوى الشرق الأوسط.

وبيّن المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أن هذا الاعتماد لبرنامج علاج مرضى قصور عضلة القلب يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالميًا تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية، مؤكدًا أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة ما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها المركز تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
01:39 AM

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النزهة": المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميز والاعتماد لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في معالجة مرضى قصور القلب وفق أعلى المعايير العالمية كأول مركز متخصص في أمراض القلب يتم اعتماده على مستوى الشرق الأوسط.

وبيّن المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أن هذا الاعتماد لبرنامج علاج مرضى قصور عضلة القلب يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالميًا تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية، مؤكدًا أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كل خدماته وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة ما مكن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها المركز تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

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