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الفرنسي "رودي غارسيا" ينتظر رد "النصر" على طلباته لتولي مهمة الفريق

كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر تضع الفرنسي رودي غارسيا؛ كخيار أولي للتعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الإدارة تملك موافقة البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وكذلك موافقة "مشروطة" من الفرنسي غارسيا.

ووضع الفرنسي رودي غارسيا؛ شرطاً لم يتم الإفصاح عنه لقبول مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، وحال قبول الإدارة النصراوية طلب المدرب الفرنسي، فسيكون هو المدرب القادم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة الإدارة في التعاقد مع الإيطالي الشهير جاتوزو لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

ويملك النصر 14 نقطة من أصل 10 مباريات لعبها حتى الآن في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتان مؤجلتان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرنسي "رودي غارسيا" ينتظر رد "النصر" على طلباته لتولي مهمة الفريق
سبق

كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر تضع الفرنسي رودي غارسيا؛ كخيار أولي للتعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الإدارة تملك موافقة البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وكذلك موافقة "مشروطة" من الفرنسي غارسيا.

ووضع الفرنسي رودي غارسيا؛ شرطاً لم يتم الإفصاح عنه لقبول مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، وحال قبول الإدارة النصراوية طلب المدرب الفرنسي، فسيكون هو المدرب القادم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة الإدارة في التعاقد مع الإيطالي الشهير جاتوزو لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

ويملك النصر 14 نقطة من أصل 10 مباريات لعبها حتى الآن في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتان مؤجلتان.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:12 PM

الفرنسي "رودي غارسيا" ينتظر رد "النصر" على طلباته لتولي مهمة الفريق

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,654

كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر تضع الفرنسي رودي غارسيا؛ كخيار أولي للتعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الإدارة تملك موافقة البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وكذلك موافقة "مشروطة" من الفرنسي غارسيا.

ووضع الفرنسي رودي غارسيا؛ شرطاً لم يتم الإفصاح عنه لقبول مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، وحال قبول الإدارة النصراوية طلب المدرب الفرنسي، فسيكون هو المدرب القادم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة الإدارة في التعاقد مع الإيطالي الشهير جاتوزو لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

ويملك النصر 14 نقطة من أصل 10 مباريات لعبها حتى الآن في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتان مؤجلتان.

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