الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة
رياح نشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى 5 مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-04
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:13 AM
الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة
رياح نشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى 5 مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.