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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة

رياح نشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:13 AM

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة

رياح نشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى 5 مناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,039

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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